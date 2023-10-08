الاحتلال يغلق حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية وجنوبي نابلس

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية بفلسطين، بحسب وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر للوكالة الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز منذ ساعات الصباح الأولى، ومنعت المواطنين من التنقل.

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، جميع الطرق الفرعية والمفترقات في بلدة حوارة جنوبي نابلس.

وأفادت مصادر في البلدة لـ"وفا"، بأن جنود الاحتلال فصلت شرق حوارة عن غربها بالكامل، بعد إغلاق جميع الطرق التي تؤدي إلى الشارع العام، بالسواتر الترابية، أو الحواجز الحديدية، مع وجود كثيف في المنطقة.

ويعاني الفلسطينيون منذ أيام من إغلاق الحواجز لساعات طويلة، ما يحول دون وصولهم إلى أماكن عملهم.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة نحو 2000 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 2000، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.