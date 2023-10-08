مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال سيدفع أثمانا أكثر فداحة جراء اعتداءاته

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن المقاومة أثبتت أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن والاستقرار.

وأوضح "الهباش"، خلال مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن منظومة الاستخبارات الإسرائيلية انهارت أمام مجموعة من المقاتلين، يمتلكون "إرادة شعب".

وقال: "آن للاحتلال الإسرائيلي أن يتعلم الدرس، وعليه إدراك أن الشعب الفلسطيني لن يستسلم"، مؤكدًا أن الاحتلال سوف يدفع أثمانًا أكثر فداحة جراء اعتداءاته.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" أعطى توجيهات صارمة لمراكز المسؤولية بحماية الشعب الفلسطيني، وضمان حقه في الدفاع عن نفسه.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة نحو 1990 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى قرابة ألفي، منهم حالات موت سريري واصابات خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.