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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي أمام الإسماعيلي وأرسنال يواجه مانشستر سيتي

مباريات اليوم
مباريات اليوم
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تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الأحد 8-10-2023 في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مواجهتي برايتون وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

 

برايتون × ليفربول ـ 4 مساء 

 

وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء 

 

وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء 

 

 

أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلة

 

فياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء 

 

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء   

 

ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء 

 

سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء 

 

غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

 

مونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء 

 

فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء

 

لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء 

 

كالياري × روما ـ 7 مساء 

 

نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

 

باير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء 

 

بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء     

 

فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء 

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي 

 

مارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًا

 

ليون × لوريان ــ 4  مساء

 

مونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساء

 

ستاد بريست × تولوز ـ 4 مساء

 

لانس × ليل ـ 6.05 مساء

 

رين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

 

الأهلي X الإسماعيلي – 7 مساء 

 

بيراميدز X إنبي – 7 مساء 

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البوابة سبورت مواعيد المباريات الدوري المصري
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