مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي أمام الإسماعيلي وأرسنال يواجه مانشستر سيتي

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الأحد 8-10-2023 في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مواجهتي برايتون وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برايتون × ليفربول ـ 4 مساء
وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء
وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء
أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلة
فياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء
أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء
ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء
سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء
غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
مونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء
فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء
لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء
كالياري × روما ـ 7 مساء
نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري الألماني
باير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء
بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء
فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
مارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًا
ليون × لوريان ــ 4 مساء
مونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساء
ستاد بريست × تولوز ـ 4 مساء
لانس × ليل ـ 6.05 مساء
رين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الأهلي X الإسماعيلي – 7 مساء
بيراميدز X إنبي – 7 مساء