مواعيد مباريات اليوم.. الأهلي أمام الإسماعيلي وأرسنال يواجه مانشستر سيتي

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات التي تقام اليوم الأحد 8-10-2023 في مختلف المسابقات، يأتي على رأسها مواجهتي برايتون وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، ومواجهة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برايتون × ليفربول ـ 4 مساء

وست هام يونايتد × نيوكاسل ـ 4 مساء

وولفرهامبتون × أستون فيلا ـ 4 مساء

أرسنال × مانشستر سيتي ـ 6.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقناة الناقلة

فياريال × لاس بالماس ـ 3 مساء

أتلتيكو مدريد × ريال سوسيداد ـ 5.15 مساء

ديبورتيفو ألافيس × ريال بيتيس ـ 7.30 مساء

سيلتافيجو × خيتافي ـ 7.30 مساء

غرناطة × برشلونة ـ 10 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

مونزا × ساليرنيتانا ـ 1.30 مساء

فروسينوني × هيلاس فيرونا ـ 4 مساء

لاتسيو × أتالانتا ـ 4 مساء

كالياري × روما ـ 7 مساء

نابولي × فيورنتينا ـ 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن × كولن ـ 4.30 مساء

بايرن ميونخ × فرايبورج ـ 6.30 مساء

فرانكفورت × هايدنهايم ـ 8.30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مارسيليا × لوهافر ـ 2 ظهرًا

ليون × لوريان ــ 4 مساء

مونبلييه × كليرمون فوت – 4 مساء

ستاد بريست × تولوز ـ 4 مساء

لانس × ليل ـ 6.05 مساء

رين× باريس سان جيرمان ــ 9.45 مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X الإسماعيلي – 7 مساء

بيراميدز X إنبي – 7 مساء