الاتحاد الإفريقي: حرمان الفلسطينيين من إقامة دولتهم سبب التوتر مع إسرائيل

ناشد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي "موسى فكي"، اليوم الأحد، وضع حد للنزاع بين إسرائيل وحركة حماس، الذي أسفر عن سقوط مئات القتلى من الجانبين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية"

ودعا "فكي" الطرفين إلى “العودة، من دون شروط مسبقة، إلى طاولة المفاوضات لتطبيق مبدأ دولتين تعيشان جنبًا إلى جنب”، بحسب وكالات.

كما دعا في بيان نشره الاتحاد الإفريقي على منصة "إكس"، المجتمع الدولي وقوى العالم الرئيسية على وجه الخصوص إلى تحمّل مسؤولياتها المتمثلة بإرساء السلام وضمان حقوق الشعبين.

وأضاف أنه "يرغب بالتذكير بأن حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، خصوصًا تلك المرتبطة بدولة مستقلة وذات سيادة، هو السبب الرئيسي للتوتر الدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وكان جيش الاحتلال أعلن تنفيذ عملية "السيوف الحديدية" ضد قطاع غزة، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها حركة "حماس" بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية، وتم إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية في أول عشرين دقيقة لبدء العملية، في القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، وتسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.