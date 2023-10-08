استشهاد 4 فلسطينيين وارتفاع حصيلة شهداء عدوان الاحتلال المُستمر على غزة لـ 260

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 11:35 ص

استشهد 4 فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي بناية سكنية غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ أمس إلى 260 شهيدا.

وأكدت مصادر فلسطينية في قطاع غزة، أن 4 مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها في حي النصر.

وأعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وصول 5 إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.

وقد لحق دمار كبير في منازل المواطنين وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة، فوفق آخر إحصائية تم تدمير 14 منزلا، و6 أبراج، بجانب الأضرار البالغة في البنى التحتية.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقِعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.