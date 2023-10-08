جيش الاحتلال الإسرائيلي يبدأ إخلاء سكان غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف قطاع غزة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية إخلاء سكان غلاف غزة، من المنطقة بدأت بالفعل"، وإن السلطات وضعت قطاع غزة وسديروت ضمن نطاق "اللون الأحمر".

وأسفرت الغارات التي شنّها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مساء أمس السبت، عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1990 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

بينما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 350 والجرحى إلى 2000 منهم 19 موت سريري، و326 بحالة خطيرة.