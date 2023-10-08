حبس المتهم بقتل نجله في الشرقية بسبب مشادة بينهما

أمرت نيابة أبو كبير، اليوم، بحبس الأب المتهم بإنهاء حياة نجله إثر إصابته بطعنة نافذة بالجهة اليسرى من الصدر إثر مشادة بينهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مامور مركز أبو كبير يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول أحمد ال ال 25 سنة نجار مقيم بمركز أبو كبير جثة هامدة إثر إصابته بجرح طعني بالصدر من الجهة اليسرى مما أدى إلى إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية. وحدوث وفاته.

وتبين من التحريات الأولية مقتل الشاب على يد والده وذلك على إثر نشوب مشادة بينهما وتم ضبط الأب المتهم وسلاح الجريمة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 18586 جنح أبوكبير لسنة 2023 وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساته.