صحيفة عبرية: إسرائيل لم تسيطر حتى الآن على كل البلدات في الجنوب

أكدت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح حتى الآن في السيطرة على كل البلدات الإسرائيلية في الجنوب.

من ناحية أخرى، شنت حركة حماس، اليوم الأحد، هجوما جديدا على مستوطنات "كيسوفيم" و"بئيري" و"كفار عزة" ضمن عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري للحركة صباح أمس السبت.

وأفادت القناة الـ 12 الإسرائيلية بوقوع اشتباكات عنيفة جدا بين قوات حماس والقوات الإسرائيلية في المُستوطنات القريبة من القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى من المستوطنين الإسرائيليين جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 350 على الأقل إضافة إلى نحو 2000 مُصاب.