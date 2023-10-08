البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 11:28 ص

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الاحد، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 26.5 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.

كما يطرح “المركزي" سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل 5 سنوات بقيمة 250 مليون جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات لأجل 5 سنوات تبلغ 250 مليون جنيه بعائد يصرف نصف سنوي، وسعر كوبون 14.556.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.