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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح 4 قاعات مطورة لرياض الأطفال

محافظ بورسعيد يفتتح
محافظ بورسعيد يفتتح 4 قاعات مطورة لرياض الأطفال
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افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، 4 قاعات مطورة لـ "رياض الأطفال" بعد أعمال تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك بسعة 36 طفل.

 

بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح 4 قاعات مطورة لرياض الأطفال

 

وأشاد محافظ بورسعيد بأعمال التطوير التي شهدتها قاعات رياض الأطفال، والتي تأتي بالتزامن مع أعمال تطوير مدرسة أشتوم الجميل الإبتدائية ببورسعيد، وذلك في الاسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد.

وهنأ محافظ بورسعيد طلاب المدرسة والمعلمين بمناسبة العام الدراسي الجديد، متمنياً لهم التوفيق، مؤكدا لهم على أن المدرسة تستكمل منظومة بناء الشخصية مع المنزل، ومطالبًا الطلاب بالابتعاد عن الدروس الخصوصية ونبذها، والاستجابة لجهود الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، ودعم جهود تطوير العملية التعليمية.

رافق محافظ بورسعيد الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التعليمية، ومدير المدرسة، والمهندس وليد الدعدع، رئيس حي العرب. 

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رياض الأطفال بورسعيد محافظة بورسعيد قاعات التربية والتعليم
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