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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تغلق كل المعابر في الضفة الغربية وتمنع دخول وخروج الفلسطينيين

قوات الاحتلال
قوات الاحتلال
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أفادت مراسلة “روسيا اليوم”، اليوم الأحد، بأن السلطات الإسرائيلية أغلقت كل المعابر ومنعت دخول وخروج الفلسطينيين من الضفة الغربية.

ولفتت المراسلة إلى أنه تم إبلاغ الجانب الفلسطيني بعدم السماح لأي فلسطيني بالدخول أو الخروج من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة مع الأردن بالإضافة إلى إغلاق كافة المعابر مع الخط الأخضر.

وأضافت المراسلة أن الضفة الغربية تعيش فعليًا حصارا شبه كامل.

واندلعت مواجهات في الضفة الغربية أمس السبت، عقب إعلان حركة حماس عن بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية وإغلاق عدد كبير من الطرقات الرئيسية.

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الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين
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