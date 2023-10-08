الصين تدعو إلى وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة

عبرت الصين، اليوم الأحد، عن قلقها العميق جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتلى بين إسرائيل والفلسطينيين، أن تكرار الصراع بين فلسطين وإسرائيل يبرهن مرة أخرى أن الجمود الذي طال أمده في عملية السلام لا يمكن أن يستمر، وأن المخرج الأساسي من الصراع يكمن في تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية نقلًا عن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) .

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل».

ودعت الصين جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس، ووقف إطلاق النار فورا، وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر.