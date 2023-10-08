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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 8 آلاف طن و 419 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 419 شاحنة و 55 سيارة ، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع ، 187 شاحنة و 33 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5500 طن بضائع ، 232 شاحنة  و 22 سيارة . 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس  فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة امل ، كما شهد ميناء نويبع تداول 1380 طن بضائع و148 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين آيلة، وسينا .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 855 راكب بموانيها. 

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الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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