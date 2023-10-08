الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد ثلاثة من مقدمي الخدمة الإسعافية جراء القصف الإسرائيلي

أعلن متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، تسجيل ثلاث حالات انتهاك بحق طاقم الهلال الأحمر وإصابة حرجة لأحد عناصرنا، مؤكدا استشهاد ثلاثة من مقدمي الخدمة الإسعافية جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد متحدث الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 34 منشأة مدنية وثلاثة أبراج بمناطق حيوية.

وأشار إلى أن عدد سيارات الإسعاف في غزة ضعيف ونعاني نقصا كبيرا في الكوادر الطبية اللازمة، موضحا أننا نعمل على تقديم خدمات الإسعاف والطوارئ في الأراضي الفلسطينية المحتلة.