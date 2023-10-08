رئيس جامعة بني سويف: تدريب طلاب علوم الملاحة بشركة الخدمات الجوية بوزارة الطيران

نظمت كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء بجامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامه شلبية عميد الكلية، تدريباً لطلاب وخريجي الكلية وذلك بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بوزارة الطيران المدني ، حيث تم التدريب نظرياً وعملياً علي أيدي نخبه من مهندسي الاتصالات علي أنظمة الاتصالات الصوتية ،الأقمار الصناعية، المساعدات الملاحية(VOR,DME,ILS) ، الرادار ،المراقبة الجوية، وتضمنت الزيارة أيضا، زيارة برج المراقبة الجوية، ومراقبة المنطقة والاقتراب والاطلاع علي الأنظمة أثناء التشغيل ،وخريطة الطرق الجوية والممرات.

وأكد رئيس الجامعة، على توفير الدعم الكامل للطلاب والخريجين من أجل الارتقاء بمهاراتهم العلمية، خلال فترة الدراسة وحتي بعد تخرجهم من خلال الدراسات العليا أو برامج التدريب المتنوعة، خاصة أن كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء من الكليات الفريدة من نوعها التي تحرص على الارتقاء بمستوى الطلاب والخريجين كماً وكيفاً.

ووجه الدكتور أسامة شلبية عميد الكلية، الشكر للكابتن/ اهاب محيي الدين عزمي رئيس الشركة الوطنية للخدمات الجوية ، لحسن التعاون وإتاحة الفرصة لتدريب طلاب وخريجي الكلية من أجل ضمان تخريج كوادر بشرية علي أعلي مستوي في مجال علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.