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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

اسعار الدواجن اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

الدواجن
الدواجن
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واصلت أسعار الدواجن التراجع، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وذلك بعد أن شهد ارتفاعات خلال الفترة الماضية قبل أن يعاود للتراجع خلال اليومين الماضيين.

وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 6 جنيهات خلال اليومين الماضيين بعد أن شهدت ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات نهاية الشهر الماضي، وسجلت أسعار الدواجن الأمهات البيضاء نحو 70 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البانيه ما بين 165 و175 جنيها للكيلو الواحد، وسجلت أسعار الدواجن الرزي نحو 95 جنيها للكيلو.

وعن أسعار الكتكوت الأبيض فتراوح بين 25 و30 جنيهًا للكتكوت الواحد.

وانخفضت أسعار البيض بنحو 5 جنيهات؛ إذ سجل سعر طبق البيض الأبيض 124 جنيهًا ليصل إلى المستهلك بنحو 135 جنيهًا، كما سجل سعر البيض الأحمر إلى 126 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك بنحو 140 و135 جنيهًا، اما البيض البلدي فقد وصل سعره إلى 131 جنيهًا للطبق ليصل إلى المستهلك متراوحًا بين  140 و145 جنيهًا للطبق.

وتراوحت أسعار الأعلاف للطن ما بين 18 و21.5 ألف جنيه، وسجل سعر علف الدواجن 19 ألف جنيه للطن.

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اسعار الدواجن الدواجن اليوم
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