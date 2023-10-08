يونيفيل: رصدنا قصفا متبادلا بين لبنان وإسرائيل ونتواصل مع الجانبين لتجنب التصعيد

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 10:40 ص

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) أندريا تيننتي، إنه في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، رصد جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل إطلاق عدة صواريخ من جنوب شرقي لبنان باتجاه الأراضي التي تحتلها إسرائيل في منطقة كفر شوبا، وإطلاق نار مدفعي من إسرائيل على لبنان ردًا على ذلك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم (يونيفيل): "نحن على اتصال مع السلطات على جانبي الخط الأزرق، على جميع المستويات، لاحتواء الوضع وتجنب تصعيد أكثر خطورة".. لافتا إلى أن حفظة السلام التابعين لليونيفيل يتواجدون في مواقعهم ويقومون بمهامهم ويواصلون العمل، بما في ذلك من الملاجئ حفاظًا على سلامة ساكنيها.

وحث الجميع على ممارسة ضبط النفس، والاستفادة من آليات الارتباط والتنسيق التي تضطلع بها اليونيفيل؛ لخفض التصعيد ومنع التدهور السريع للوضع الأمني