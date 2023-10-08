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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"النيل للطيران" الناقل الرسمي لمنتخب مصر لكرة القدم في مباراتي زامبيا والجزائر

محمد الشريف
محمد الشريف
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وقعت شركة النيل للطيران عقد رعاية كناقل رسمي لمنتخب مصر القومي الاول  لكره القدم في مباراتي زامبيا والجزائر  الوديتين المقرر اقامتهما يومي ١٢ و١٦ اكتوبر الحالي  بمدينه العين بدوله الامارات العربيه المتحده وذلك في اطار حرصها علي دعم المنتخبات الوطنيه 
وقع عن النيل للطيران محمد الشريف رئيس القطاع التجاري بالنيل للطيران  وعن شركه المتحده  للتسويق الرياضي  صاحبه حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصريه لكره القدم محمد يحيي رئيس مجلس الشركه واتفق الطرفان علي ان تقوم النيل للطيران بتوفير كافه سبل الراحه للبعثة بدء من انهاء اجراءات السفر بمطار القاهره الدولي وتقديم الوجبات المتفق عليها اثناء الرحله  مع مسئولي المنتخب وكذلك الاستقبال بمطار العين الدولي  وسرعه إنهاء اجراءات الوصول  
والجدير بالذكر بان النيل للطيران كانت الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي  اثناء تصفيات كاس العالم لكره  القدم بروسيا-٢٠١٨ والتي صعد فيها المنتخب للمونديال

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