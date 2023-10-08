أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 10:41 ص

تراجعت أسعار الطماطم خلال تعاملات اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023، وواصلت الاسعار التراجع ليتراوح سعر الطماطم بين 4.5 إلى 8 جنيهات، لتصل إلى الاسواق ما بين 9 إلى 12 جنيها للكيلو، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى 18 و20 جنيها للكيلو.

وسجل سعر البصل ما بين 14 و18 جنيها، بعد أن ارتفاعات كبيرة قبل قرار وقت تصدير البصل لمدة 3 شهور والذي دخل حيز التنفيد 1 أكتوبر 2023.

وسجل سعر الجزر اليوم 20 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الباذنجان إلى 6.5 جنيه للكيلو في الجملة ، وتراوح سعر الكوسة بين 6 و12 جنيها للكيلو.

ووصل سعر الفلفل الرومي إلى 10 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي إلى 9 جنيهات، وسجل سعر الخيار 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر البامية إلى 33 جنيهًا للكيلو.

كما سجل سعر الثوم إلي 35 جنيه للكيلو، وسجل القلقاس 10 جنيهات للكيلو، وسجّلت البطاطا نحو 6 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فقد سجل سعر البرتقال البلدي 8 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال السكري إلى 9 جنيهات للكيلو، ووصل البرتقال أبو سرة إلى 12 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر العنب الكرمسن بين 12 و26 جنيها للكيلو، والعنب الرومي الأحمر تراوح بين 8 و 12 جنيهًا، وسجل سعر العنب الأصفر 35 جنيها للكيلو والعنب الأسود 35 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 25 و35 جنيهًا في الجملة، والتفاح الجولد وصل إلى 30 جنيهاً، والتفاح السوري اللبناني تراوح بين 18 و28 جنيهاً للكيلو.

وسجل سعر البلح السماني بين 4و9 جنيها، بلح زغلول 7 و10 جنيهات، والبلح ام الفراخ بين 4 و7 جنيهات، والرملي بين 12 و18 جنيها، والسيوي بين 30 و40 جنيها، والبارحي بين 25 و35 جنيها.

وسجل سعر التين البرشومي 7 و11 جنيها في الجملة، والجوافة بين 4 و10 جنيهات، وتراوح سعر الرمان بين 7 و17 جنيها للكيلو، والكنتلوب بين 7 و15 جنيها.