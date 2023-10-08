جوتيريش: نتواصل مع شركائنا لتقديم مساعدات طارئة لمتضرري زلزال أفغانستان

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 10:40 ص

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عن حزنه البالغ إزاء الخسائر في الأرواح الناجمة عن الزلزال الذي وقع بالقرب من مدينة "هيرات" في غرب أفغانستان أمس السبت.. مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع شركائها في أفغانستان بالتنسيق مع السلطات المحلية لتقييم الاحتياجات بسرعة وتقديم المساعدة الطارئة لمتضرري الزلزال.

وقال جوتيريش - بحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد - إنه "يعرب عن تضامنه مع شعب أفغانستان ويقدم خالص تعازيه لأسر الضحايا ويتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

ومع اقتراب فصل الشتاء، دعا الأمين العام المجتمع الدولي إلى التكاتف ودعم الأشخاص المتضررين من الزلزال، والذين كان الكثير منهم في حاجة بالفعل للمساعدات قبل هذه الأزمة.

وكان زلزال، بلغت قوته 6.3 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب غرب أفغانستان أمس السبت، ووصلت حصيلة ضحاياه إلى حوالي 2000 قتيل.