الاحتلال يغلق جميع المعابر بالضفة الغربية والقدس المحتلة

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت جميع المعابر بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضافت "السلامين"، في رسالتها لقناة القاهرة الإخبارية، أنه تم إعلان حالة الحداد والإضراب الشامل بجميع مناطق الضفة الغربية، وتعليق الدراسة حدادًا على أرواح شهداء غزة.

وأشارت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي على الفلسطينيين في مدينة نابلس.

ويتزامن ذلك مع قصف إسرائيلي مكثف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 260 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة نحو 1800 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 350 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.