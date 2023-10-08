الدفاع المدني الفلسطيني: الاحتلال يرتكب مجازر في غزة ويستهدف عائلات بأكملها

قال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، إنهم يعيشون أجواء حرب في غزة، إذ يستهدف الاحتلال الإسرائيلي المنازل والسيارات والأبراج السكنية، لافتًا إلى أن الاحتلال يرتكب المجازر بشتى أنواعها في القطاع، ويستهدف عائلات بأكملها.

وأضاف "بصل"، في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أن إمكانيات الدفاع المدني الفلسطيني متواضعة، مناشدًا العالم التدخل لوقف التصعيد في الأراضي المحتلة.

وأشار إلى منع قوات الاحتلال دخول المساعدات والمستلزمات الطبية إلى قطاع غزة، مؤكدًا حاجة القطاع إلى رافعات لانتشال جثث الشهداء من تحت الأنقاض.

كما أكد المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع رجال الدفاع المدني من الوصول إلى المناطق الحدودية لإنقاذ الجرحى والمصابين.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 260 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، فيما يبلغ عدد المصابين نحو 1800 بينهم حالات خطيرة، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.