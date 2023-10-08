ما هو الفرق بين الأنفلونزا ونزلة البرد؟ .. «الصحة» تجيب

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الأنفلوانزا الموسمية ونزلة البرد مرضان مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة وأعراضهما متشابة ويصعب على الشخص العادى التفريق بينهما.

وأضافت وزارة الصحة والسكان ، فى انفوجراف توعوى تم نشره عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أنه بفضل اللجوء للطبيب عند وجود أعراض مؤكدة فإنه لا يجب اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان: "لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات".

وأضافت نزلة البرد هى فيروس للجهاز التنفسى العلوى وأعراضة تكون بسيطة بينما الأنفلونزا هى فيروس توجد له أنواع كثيرة ومنها ما يسبب حرارة شديدة وتكسير في الجسم ورشح شديد والتعاب في الحلق.

فى سياق متصل ، اعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تقديم 90 ألفا و245 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة»اول أمس الجمعة في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت وزاة الصحة، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 4 آلاف و157 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 13 ألفا و558 خدمة.

واضافت وزارة الصحة والسكان ، أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ1052 مولودا، فيما قدمت 13 ألفًا و740 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشارت إلى أن الحملة قدمت 632 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و89 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ6 آلاف و209 مواطنين.

ودعت «الصحة» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».