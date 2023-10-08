الكونجرس الأمريكي: اجتماع لبحث هجمات حماس على إسرائيل بعد غد

ذكر الكونجرس الأمريكي، أنه سيتم بعد غد الثلاثاء، عقد اجتماع لقادة الكونجرس الكبار، ومعظم رؤساء اللجان وخاصة العلاقات الخارجية والاستخبارات، ومسئولي الاستخبارات الأمريكية، بعد غد الثلاثاء، اجتماعًا لبحث "هجمات حماس على إسرائيل".

وذكر الكونجرس - في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أنه سيتم إجراء تصويت داخل مجلس النواب لمنح النائب الجمهوري باتريك ماكهنري منصب رئيس مؤقت؛ لحضور الجلسة التي ستضم القادة الكبار للكونجرس ورؤساء اللجان والاستخبارات الأمريكية.

وأضاف أنه سيتم خلال الجلسة بحث مدى خطورة الوضع، حتى يتسنى لأعضاء الكونجرس وضع التشريع الذي يعملون عليه لمنح إسرائيل المزيد من الأموال والمساعدات العسكرية، كما سيبحثون ما حدث من تحطيم لمنظومة القبة الحديدية وفشلها في صد الكثير من الصواريخ المنطلقة من داخل غزة حتى وصلت تل أبيب.

وتمنح الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل سنويا أكبر مساعدات على مستوى العالم، والتي تقارب 5ر3 مليار دولار.