استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة يرفع الحصيلة إلى 260

استُشهد أربعة فلسطينيين، اليوم الأحد، في استهداف طائرات الاحتلال الاسرائيلية بناية سكنية غرب مدينة غزة، لترتفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل منذ يوم أمس إلى 260 شهيدًا، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، ونقلًا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

وأكدت مصادر محلية، أن أربعة مواطنين استشهدوا جراء تدمير البناية التي يقطنون فيها، في حي النصر.

كما أعلنت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عن وصول خمس إصابات، نتيجة استهداف منزل في منطقة معن.

ولحق دمار كبير في منازل المواطنين الفلسطينيين، وبالمؤسسات العامة والخاصة، ووفقًا لآخر إحصائية تم تدمير 14 منزلًا، وستة أبراج، إضافة إلى أضرار بالغة في البنى التحتية.

ويستمر القصف الإسرائيلي المكثف على قطاع غزة بعد عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح أمس السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق.