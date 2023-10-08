بالفيديو.. القذائف اللبنانية تستهدف مركز رادار جيش الاحتلال بمزارع شبعا

قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية من بيروت، إن الجبهة اللبنانية دخلت على خط المواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم الأحد.

وأضاف "سنجاب"، في رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أنه تم إطلاق عدد من القذائف من داخل الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة تسمى منطقة الرادار الإسرائيلي، في محيط مزارع شبعا التي تحتلها إسرائيل، والتي يطالب الجيش اللبناني بعودتها مرة أخرى إلى السيادة اللبنانية.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ردّت بالعديد من القذائف باتجاه عدد من المناطق التي يعتقد أن الصواريخ خرجت منها، موضحًا أن هناك 6 قذائف تم إطلاقها من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، فيما ردّ جيش الاحتلال بـ8 قذائف باتجاه جنوب لبنان.

وتزامن إطلاق صواريخ من جنوب لبنان مع عملية خاطفة نفذتها حركة "حماس" بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، على مواقع وأهداف إسرائيلية في العمق، ردّت عليها تل أبيب بقصف مكثف على القطاع.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة عن استشهاد 256 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلاً، وإصابة 1788 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع حصيلة القتلى إلى 300 والجرحى إلى 1864، منهم 19 حالة موت سريري و326 بحالة خطيرة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.