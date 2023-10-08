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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تستمع لأقوال شهود العيان في مقتل شاب على يد 3 أشخاص بالمرج

ارشيفية
ارشيفية
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استمتعت جهات التحقيق المختصة لأقوال شهود العيان في مقتل شاب علي يد 3 أشخاص بالمرج.

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه بعد انتهاء الصفه التشريحية للمتوفى، وطلبت النيابة سرعة التحريات التكميلية للمباحث وضبط المتهمين بالواقعة.

وفي التفاصيل، عثرت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول بالرصاص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

وتلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول بطلقات نارية، وبسؤال والده اتهم 3 اشخاص بارتكاب الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

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