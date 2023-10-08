شاهد.. لحظة سقوط قذيفة إسرائيلية قرب مراسل القاهرة الإخبارية في غزة

أفاد بشير جبر، مُراسل "القاهرة الإخبارية"، بسقوط قذيفة بالقرب من تمركزه في منطقة قطاع غزة، وهو يُغطي قصف طيران الاحتلال لبرج سكني بالقرب من مستشفى "الوفا".

وأضاف "جبر" خلال رسالة على الهواء، اليوم الأحد، أنَّ طيران الاحتلال يجدد غارته فجر اليوم على قطاع غزة، مُشيرًا إلى أنَّ جيش الاحتلال أعلن المناطق القريبة من الحدود الشرقية والمناطق الواقعة على الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

فيما، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنَّ الاحتلال الإسرائيلي مقبل على حربٍ طويلة وصعبة؛ نتيجة لعملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الفلسطينية صباح أمس السبت.

وأضاف "نتنياهو" خلال عقده اجتماعًا، مع وزراء المجموعة الأمنية في الحكومة: "أننا مقبلون على حرب طويلة وصعبة فرضت علينا نتيجة لهجوم قاتل شنته حماس".

ويُشار إلى أن حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر على قطاع غزة منذ صباح أمس وصلت إلى أكثر من 232 شهيدًا، 1700 مصابًا منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.