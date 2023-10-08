إصابة 4 أشخاص بعد إطلاق نار في النمسا

أُصيب 4 أشخاص في حادث إطلاق نار، اليوم الأحد، أثناء تواجدهم بأحد شوارع العاصمة النمساوية فيينا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت شرطة فيينا على منصة "X" المعروف سابقًا باسم "تويتر"، إنَّ إطلاق النار وقع في منطقة فلوريدسدورف بالمدينة، حسبما أفاد "موقع abcnews".

وذكرت الشرطة أنَّ 4 أشخاص أُصيبوا بالرصاص في الشارع وأنَّ المسلحين فروا في سيارات، ولم تتضح على الفور حالة المصابين.

وأوضحت هيئة الإذاعة العامة النمساوية، أنَّ الشرطة صادرت في وقت لاحق سيارتين واعتقلت 4 من المشتبه بهم، جميعهم من البوسنيين، وكشفت التحقيقات الأولية أنَّ إطلاق النار يبدو مرتبطًا بصراع بين العصابات الإجرامية.

ولم تنشر الشرطة على الفور أي معلومات حول الدافع المحتمل.