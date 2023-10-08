قلق صيني إزاء تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين

عبّرت الصين اليوم الأحد، عن قلقها العميق؛ جراء تصعيد العنف الذي خلف مئات القتلى بين إسرائيل والفلسطينيين، حاضةً جميع الأطراف على ممارسة "ضبط النفس"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس"، ونقلا عن قناة "القاهرة الاخبارية".

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها اليوم، "تشعر الصين بقلق عميق إزاء التصعيد الحالي للتوترات والعنف بين فلسطين وإسرائيل وتدعو جميع الأطراف المعنيين إلى التزام الهدوء وممارسة ضبط النفس ووقف إطلاق النار فورًا وحماية المدنيين ومنع تدهور الوضع أكثر".

وفجر أمس السبت، بدأت عملية عسكرية نفذتها المقاومة الفلسطينية من غزة ضد إسرائيل باسم "طوفان الأقصى"، استهدفت بضربة أولى مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، كما تضمنت العملية عبور مسلحين السياج الحدودي، وإطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة.