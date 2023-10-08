الاحتلال الإسرائيلي يغلق الحرم الإبراهيمي أمام المصلين

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المصلين المسلمين، حسبما ذكرت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن سُلطات الاحتلال أخطرت بإغلاق الحرم اعتبارًا من اليوم، وحتى إشعار آخر، حيث قامت بتعليق إخطار مكتوب بهذا الخصوص على بوابات الحرم.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية للحرم الإبراهيمي.

وأكد شهود عيان، أن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها على جميع المداخل المؤدية إلى الحرم، وأغلقت بعض الأسواق في البلدة القديمة.