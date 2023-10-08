شركات طيران عالمية تلغي رحلاتها إلى تل أبيب

ألغت شركات طيران عدة عشرات الرحلات إلى تل أبيب في نهاية هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب الهجوم العسكري الذي شنته حماس على إسرائيل، وفق بيانات الوصول في مطار بن جوريون الدولي المنشورة على الإنترنت.

وذلك حسبما أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد.

ومن بين الشركات التي أوقفت رحلاتها إلى مطار بن جوريون في تل أبيب، لوفتهانزا وطيران الإمارات و"راين إير" وخطوط إيجه الجوية وشركات أمريكية وحتى الخطوط الجوية الفرنسية، لكن السلطات لم توقف الرحلات التجارية في هذا المطار ولا في مطار رامون قرب إيلات بجنوب الدولة العبرية، وهو المطار الدولي الثاني في البلاد.

وفي ألمانيا، أعلنت شركة الطيران الأوروبية العملاقة لوفتهانزا عن تقليص عدد رحلاتها إلى إسرائيل بعد إطلاق الهجوم العسكري المفاجئ الذي شنّته حركة حماس المسيطرة على قطاع غزة.

وقال متحدث باسم لوفتهانزا: "نظرا للوضع الأمني الحالي في تل أبيب، ستبقي المجموعة الألمانية رحلة واحدة فقط إلى فرانكفورت، فيما "تم إلغاء جميع رحلات لوفتهانزا الأخرى من وإلى تل أبيب هذا السبت".