أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 282 ألفا و280 جنديا

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 09:28 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الأحد/، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 282 ألفا و280 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في تحديث حول خسائر الجيش الروسي نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و821 دبابة و9 آلاف و123 من المركبات المدرعة و6 آلاف و705 من النظم المدفعية و808 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و542 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و316 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و111 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 959 من المعدات الخاصة و5 آلاف و190 طائرات مسيرة وإسقاط 1530 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، قال القائم بأعمال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك إيهور موروز، اليوم، إن الجيش الروسي قتل أحد سكان المنطقة خلال اليوم الماضي.

وأضاف موروز - في بيان عبر فيسبوك نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - "قتل الروس أمس أحد سكان منطقة دونيتسك - في درونيفكا"، مشددا على أن البيانات ليست نهائية لأنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في منطقتي ماريوبول وفولنوفاخا.

وكانت أوكرانيا قد أعلنت في وقت سابق أن الجيش الروسي شن 8 ضربات صاروخية و34 غارة جوية، ونفذ 34 هجوما بأنظمة إطلاق متعددة في جميع أنحاء أوكرانيا أمس، وسقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين.

من جانبها، ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان اليوم الأحد، أن سلاح الجو الأوكراني شن 8 ضربات على تجمعات بشرية وأسلحة ومعدات عسكرية روسية، بالإضافة إلى 5 ضربات على أنظمة صواريخ مضادة للطائرات آخر 24 ساعة، موضحة أن المدافعين الأوكرانيين دمروا في الوقت نفسه 4 طائرات روسية بدون طيار ذات المستوى التكتيكي العملياتي، في حين تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية في قطاعي ميليتوبول وباخموت، حيث تعزز مواقعها.

وأضاف البيان "أن قوات الدفاع الأوكرانية تواصل الدفاع في شرق وجنوب أوكرانيا، والعمليات الهجومية في اتجاه ميليتوبول وباخموت، والقضاء على العدو، والتحرير التدريجي للأراضي المحتلة مؤقتًا، وتعزيز مواقعها".

وتابعت الهيئة أن الجيش الروسي نفذ في المقابل هجومًا صاروخيًا آخر على منشآت مدنية في بلدات تشورنومورسك ومنطقة أوديسا وميرهورود ومنطقة بولتافا وبيريسيشن ومنطقة خاركيف، كما تعرضت أكثر من 110 بلدات في أقاليم تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون لنيران مدفعية الروس.