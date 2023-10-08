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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

ارتفاع حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لـ 256 شهيدًا و1788 جريحًا

غزة
غزة
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ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس، إلى 256 شهيدا، و1788 جريحا، ولحق دمار كبير في الأبراج السكنية والشقق وممتلكات المواطنين.

وأفادت مصادر طبية في قطاع غزة، باستشهاد 24 فلسطينيًا، فجرا، وإصابة العشرات، عقب قصف طائرات حربية إسرائيلية منازل وشققا سكنية على رؤوس ساكنيها في مختلف مناطق قطاع غزة.

وذكرت المصادر، أن 14 مواطنا بينهم نساء وأطفال استشهدوا جراء قصف منزل في بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، على رؤوس ساكنيه.

وقصفت طائرات الاحتلال، منازل وسوتها بالأرض في عدد من المدن بالقطاع من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا.

وأكدت المصادر أن دمارا كبيرا لحق بالبنية التحتية في كل المناطق التي استهدفت بالطيران الحربي بالقطاع، إضافة إلى دمار في ممتلكات عامة خاصة بينها مستشفيات ومدارس ومؤسسات.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا مزيدا من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، ودمارا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

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غزة العدوان الإسرائيلي
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