اليوم.. الأهلي يتحدى الإسماعيلي بالدوري الممتاز

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد، مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره فريق الإسماعيلي في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة الإسماعيلي اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من خوض مباراة واحدة فقط حيث فاز على فريق المصري البوسعيدي برباعية نظيفة في لقاء الجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال مباراة الأهلي اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من خوض مباراتين حيث خسر في لقاء الجولة الأولى أمام زد بهدف نظيف وفاز في لقاء الجولة الثانية على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك في إطار الاستعدادات لمباراة الإسماعيلي.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لتأكيد العديد من النقاط الفنية قبل انطلاق فقرات المران.

فيما قاد أندريس إندويا، مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا للاعبين استمر لمدة نصف ساعة، قبل أن يبدأ اللاعبون تدريبات الكرة.

كما حرص مارسيل كولر على الاجتماع بالجهاز الفني المساعد والدكتور أحمد جاب الله للاطمئنان على الحالة الطبية للاعبين.

بينما قاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، تدريبًا منفردًا للرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر تدريبات الفريق بتنفيذ بعض الجمل الفنية وتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.