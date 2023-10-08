استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في "نابلس"

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 09:09 ص

قالت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، إن شابًا استشهد برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة دير شرف، غرب محافظة "نابلس" شمال الضفة الغربية.

والشهيد هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عامًا) من بلدة "دورا" في الخليل.

وبارتقاء الشاب العواودة، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس (18 عامًا)، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، ويوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) من مدينة الخليل، والطفل أحمد عبد الناصر رابي (13 عاما) من قلقيلية، وعمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، وكرم ناصر العايدي (22 عاما) من مخيم عين السلطان في اريحا، ومحمد عوض جربوعة (24 عاما) من بلدة بيتونيا.