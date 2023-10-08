الطيران الحربي الإسرائيلي يدمر بنايات سكنية في قطاع غزة وارتقاء شهداء على الأرجح

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 09:10 ص

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، طوال الليل، عددًا من البنايات السكنية في مناطق مُتفرقة بقطاع غزة.

وقالت مصادر في قطاع غزة إن طائرات الاحتلال قصفت منزلا في "بيت حانون" شمال القطاع، ورجحت ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وأوضحت المصادر أن طائرات الاحتلال قصفت برج وطن في حي الرمال وسط مدينة غزة، وهو برج مكون من 12 طابقا، ودمرته بالكامل، وألحقت أضرارا جسيمة في المباني والمحلات المجاورة، وهذا هو البرج الثاني بعد قصف برج فلسطين أمس.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية قرب مفترق الصناعة في حي الثلاثيني جنوب مدينة غزة، ومنزلا في بيت لاهيا شمالا، ودمرته بالكامل، بالتزامن مع قصف أحد المنازل في جباليا، وعمارة سكنية على شارع صلاح الدين، مقابل مخيم النصيرات.

وفي وقت لاحق، قصفت طائرات الاحتلال برج العكلوك المكون من 11 طابقًا في حي النصر بمدينة غزة، ودمرته بالكامل، بالإضافة إلى عدد آخر من المنازل في مناطق متفرقة.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثاني على التوالي، موقعا المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المواطنين الآمنين، والدمار في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

يذكر أن حصيلة الشهداء منذ صباح أمس وصلت إلى أكثر من 230 مواطنًا، وإصابة أكثر من 1700 بجروح، بينهم 20 في حالة الخطر، منهم حالات وصفت بالحرجة والخطيرة.