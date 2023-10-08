رئيس الوزراء الأوكراني: 200 شركة أوكرانية بدأت تطوير طائرات دون طيار هذا العام

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 09:01 ص

كشف رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الأحد، عن أن أكثر من 200 شركة أوكرانية بدأت في تطوير طائرات دون طيار هذا العام، حيث تعمل أوكرانيا على تعزيز قدراتها الدفاعية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن شميهال قوله:"تغيرت أساليب تطوير صناعة الدفاع الأوكرانية بشكل جذري، تم إنشاء شركة جديدة بما يتماشى مع معايير إدارة الشركات الحديثة، ولقد زاد إنتاج الطائرات دون طيار 100 مرة خلال العام الماضي، وبدأت أكثر من 200 شركة أوكرانية في تطوير طائرات بدون طيار هذا العام".

وأضاف أن الحكومة تركز على تنفيذ برنامج التعافي السريع، وفي عام 2023، تم تخصيص 62.3 مليار هريفنا أوكراني من صندوق القضاء على عواقب العدوان المسلح لمختلف برامج التعافي، بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على دفع تكاليف إصلاح المنازل لـ 16 ألف أسرة أوكرانية، وفي ميزانية الدولة لعام 2024، من المتوقع تخصيص ملياري هريفنا أوكراني لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية".

وخصصت الحكومة 40 مليار هريفنيا في مشروع ميزانية الدولة لبرامج دعم الانتعاش الاقتصادي ومساعدة الشركات الأوكرانية.