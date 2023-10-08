روسيا تدعو الأمم المتحدة للموضوعية بشأن قضايا الأطفال خلال النزاع في أوكرانيا

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 08:59 ص

دعا نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، الأمم المتحدة إلى التحلي بالموضوعية عند إعداد التقارير المتعلقة بقضايا الأطفال خلال النزاع المسلح في أوكرانيا.

وقال فيرشينين ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ إنه التقى مع الممثلة الخاصة للمنظمة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة فيرجينيا جامبا، موضحا أنه تم تقديم معلومات موضوعية إلى جامبا حول وضع الأطفال بالمناطق الجديدة في روسيا والمناطق الأخرى المتضررة من النزاع في أوكرانيا.

وأكد أن روسيا منفتحة للتعاون مع ممثلي الأمم المتحدة في هذا الملف، وذلك لأن الغرب اختار قضية الأطفال كأداة سياسية لتشويه سمعة روسيا.