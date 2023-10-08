حزب الله يطلق قذائف على 3 مواقع إسرائيلية بمزارع شبعا.. وجيش الاحتلال يرد

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 08:57 ص

أعلن حزب الله اللبناني تنفيذ هجوم على 3 مواقع تابعة للجيش الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة على الحدود اللبنانية الجنوبية مع إسرائيل.

وأكد الحزب، في بيان له اليوم الأحد، أن مجموعات تابعة له نفذت صباح اليوم هجوما على مواقع الرادار وزبدين ورويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، موضحا أنه تمت إصابة المواقع إصابات مباشرة.

واعتبر حزب الله أن القصف يأتي لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وتضامنًا مع المقاومة الفلسطينية.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية استنفارا من قبل دوريات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب اللبناني منذ أمس تحسبا لأي تصعيد بين لبنان وإسرائيل.

من جانبه، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان صحفي، "أن قواته تتخذ إجراءات تحضيرية لمثل هذا النوع من الاحتمال وهو انضمام حزب الله للحرب الحالية مع حركة "حماس"، لتعمل على عدة جبهات، لضمان تأمين الأراضي الإسرائيلية"، في حين أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن مدفعية الجيش الإسرائيلي قصفت مواقع في لبنان بعد إطلاق قذائف منها صوب إسرائيل.

وأوضحت القناة الـ 14 الإسرائيلية أن القذائف التي أطلقت من لبنان في اتجاه إسرائيل، سقطت في مزارع شبعا، ولم تسجل خسائر في الأرواح أو الممتلكات.