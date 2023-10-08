اليوم.. شبورة كثيفة وأمطار وطقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 30 درجة

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاحد؛ إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية وحار على جنوب سيناء وشديد الحرارة جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلًا.

ويشهد اليوم الأحد شبورة مائية على بعد الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وتكون كثيفة على وسط سيناء ومدن القناة .

وأضاف الخبراء أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و الصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد الى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من جنوب سيناء و جنوب البلاد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى 22 درجة، وعلى السواحل الشمالية 27 للعظمى والصغرى 22 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 35 للعظمى 26، وعلى شمال الصعيد 33 والصغرى 21، وعلى جنوب الصعيد 42 للعظمى 27 درجة.