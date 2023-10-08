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الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

الذهب
الذهب
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استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 8 أكتوبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,480 جنيهًا للبيع و2,503 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,170 جنيهًا للبيع و2,190  جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,860 جنيهًا للبيع و 1,877 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,447  جنيهًا للبيع و 1,460 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 17,360 جنيها للبيع و 17,520 جنيه للشراء.

وسجلت سعر الأونصة نحو 77,128 جنيها للبيع 77,839 جنيها للشراء.

واخيرًا سجل سعر كيلو  الذهب حوالي 2,480,000 جنيها للبيع، و2,502,857 جنيه للشراء.

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أسعار الذهب الذهب اليوم
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