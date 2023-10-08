أسعار الذهب اليوم الأحد 8 أكتوبر 2023

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 08:51 ص

استقرت اسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 8 أكتوبر 2023، وذلك على مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو 2,480 جنيهًا للبيع و2,503 جنيهات للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 2,170 جنيهًا للبيع و2,190 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1,860 جنيهًا للبيع و 1,877 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 1,447 جنيهًا للبيع و 1,460 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الجنيه الذهب عيار 24 نحو 17,360 جنيها للبيع و 17,520 جنيه للشراء.

وسجلت سعر الأونصة نحو 77,128 جنيها للبيع 77,839 جنيها للشراء.

واخيرًا سجل سعر كيلو الذهب حوالي 2,480,000 جنيها للبيع، و2,502,857 جنيه للشراء.