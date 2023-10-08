منتخب مصر للطائرة يخسر أمام فنلندا ويتأهل للأولمبياد

خسر منتخب مصر الأول لكرة الطائرة للرجال أمام نظيره الفنلندي بنتيجة 3/2 فى ختام التصفيات المقامة باليابان والمؤهلة لأولمبياد باريس.

ورغم خسارة فراعنة الطائرة، منذ قليل، أمام منتخب فنلندا إلا أنه ضمن منتخب التأهل لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة بباريس فى ظل الحصول على شوطين فى اللقاء.

وكذلك الفوز من قبل على منتخب تونس ومن الفوز أيضًا على منتخب اليابان صاحب الأرض والجمهور.

من جانبه أعرب عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة عن سعادته الكبيرة للفوز الغالي الذي حققه منتخب مصر للرجال على حساب منتخب تونس ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024

وقال أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة أن مكسب منتخبنا الوطنى على حساب تونس هو مكسب بالنسبة لي أهم من التأهل للأولمبياد رغم أن التواجد في العرس العالمى شرف وقيمة لأى رياضى لأسباب كثيرة أهمها الآتي..

الجيل الحالي لمنتخب تونس تفوق على منتخبنا في مناسبات كثيرة خلال السنوات الثمانية الأخيرة.

وكان منتخب مصر يعاني من فقدان الثقة وتفوق تونس كان لأسباب نفسية قبل أن تكون فنية.

وأضاف عمرو مخلوف أن منتخب الفراعنة للطائرة بالفعل أفضل فنيا ولكن كان هناك حاجز نفسي واعتقد أن منتخبنا تخلص من هذا الحاجز بعد خسارة أول شوطين في مباراة تونس التى أقيمت أمس الأول وشعورهم أنه ليس هناك.

ما يمكن البكاء عليه في حالة الخسارة من تونس ونجحوا في العودة وتحقيق الفوز بثلاثية أشواط مقابل شوطين للمنتخب الشقيق.

وبهذا الفوز تسيد منتخبنا الوطني التصنيف على القارة الأفريقية ودخل فى مصاف المنتخبات المحترمة عالميًا ويتواصل الأجيال من منتخب الشباب تاسع العالم.

ومنتخب الناشئين ثامن العالم ويمكن أن نواصل تسيدنا للقارة والدخول ضمن قائمة أفضل ٨ منتخبات على مستوى العالم وهذا هو هدف مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر ومن السهل أن يتحقق بشرط مزيد من الجهد والعرق وهذا الجيل قادر على تحقيق حلم مجلس الإدارة.