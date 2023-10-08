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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

اليمن يدعو لوضع حد لاستفزازات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على الشعب الفلسطيني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أكدت وزارة الخارجية اليمنية، أن اليمن يتابع مجريات الأحداث والتصعيد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويدعو الى حماية المدنيين ووضع حد لاستفزازات قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاتها المتكررة على الشعب الفلسطيني ومقدساته، التي طالما حذر الجميع من تبعاتها ونتائجها.

وأشار بيان الوزارة، إلى موقف الجمهورية اليمنية الثابت، والعمل على تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحياة الكريمة، وقيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا ًلمبادرة السلام العربية والقرارات والتشريعات الدولية ذات الصلة، وهي التوجه الاستراتيجي الذي يجب ان تنصب عليه كافة الجهود الإقليمية والدولية.
 

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