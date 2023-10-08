أمام العدالة| محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل والمتهم بقتل موظفة لسرقتها.. أبرز محاكمات اليوم

تشهد ساحات المحاكم، اليوم الأحد، العديد من المحاكمات الهامة التي تشغل الرأي العام والشارع المصري خلال الفترة الماضية، ولعل من أبرز تلك القضايا محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل ومحاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها.



- محاكمة المتهمين بقتل طبيب الساحل



تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية جلسة محاكمة المتهمين بقتل الدكتور أسامة صبور فى القضية المعروفة إعلاميًا بقضية طبيب الساحل.



وكانت قد أمرت النيابة العامة في 3 أغسطس بإحالة طبيب بشري ومشرف إداري يعمل بعيادته وامرأة تربطه بها علاقة زواج عرفي، إلى محكمة الجنايات بعدما انتهت تحقيقاتها معهم إلى ثبوت اتهامهم بجناية قتل طبيب بشري عمدًا مع سبق الإصرار المقترنة بجنايات خطفه بالتحايل، وسرقته بالإكراه، واحتجازه بدون وجه حق، وتعذيبه بدنيًّا قبل القتل؛ وذلك لرغبتهم في الاستيلاء على أمواله، بعدما أوعز إليهم الطبيب المتهم بذلك لمعرفته بالمجني عليه وعلمه بثرائه.



وكانت تحقيقات النيابة العامة قد انتهت إلى أن المتهمين الأول والثاني قد قتلا الطبيب المجني عليه والذي كان على علاقة زمالة بالمتهم الأول عمدًا مع سبق الإصرار، واشتركت المتهمة الثالثة معهما في ارتكاب الجريمة بطريقي الاتفاق والمساعدة، حيث أعد القاتلان مقبرة له في عيادة الطبيب المتهم وجهزا فيها عقاقير طبية وفرتها المتهمة الثالثة لهما لحقن المجني عليه بها حتى الموت، ولكي ينقلوه إلى تلك المقبرة استدرجوه بداية إلى وحدة سكنية استأجروها، حيث اتصلت المتهمة بالمجني عليه وأوهمته بحاجة والدتها لتوقيعه كشفًا طبيًّا منزليًّا عليها لكبر سنها وضعفها، فاستجاب لادعائها، والتقى كما اتفقت معه بالمتهم الثاني الذي تظاهر له بنقله إلى حيث مسكن المريضة، فاستدرجه بذلك تحايلًا إلى الوحدة السكنية المشار إليها، والتي كان يتربص له فيها الطبيب المتهم، وبعد وصول المجني عليه إليها أجهز المتهمان عليه وحقنه الطبيب المتهم بعقار مخدر، وتعديا عليه بالضرب وبصاعق كهربائي، وسرقا منه بالإكراه هاتفه المحمول ومبلغًا نقديًّا كان معه، وبطاقاته الائتمانية، ثم أحضرا كرسيًّا نقالًا وتظاهرا -بعد غيابه عن الوعي- بمرضه ونقلاه إلى العيادة التي فيها المقبرة التي حفراها سلفًا، فألقياه بها بعد أن قيدا حركته بوثاق، وعصبا عينيه وكمما فاه، وأمعنا في حقنه بجرعات إضافية من العقاقير المخدرة، قاطعين سبل الحياة عنه، قاصدين بذلك قتله، حتى أوديا بحياته، فواريا جثمانه بالتراب داخل المقبرة.



- الجنايات تنظر محاكمة المتهم بقتل موظفة لسرقتها

تنظر محكمة جنايات القاهرة محاكمة عامل، وذلك لإدانته بتهمة قتل موظفة لسرقتها.

وتمكن رجال المباحث الجنائية من كشف ملابسات غموض واقعة العثور على جثة فتاة "موظفة" داخل شقة بمنطقة حدائق القبة، حيث تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة.

وتلقت غرفة النجدة في القاهرة، بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة لفتاة داخل شقة "شركة" بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تم العثور على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر، وتبين أن جثتها بها عدة طعنات نافذة ومتفرقة في الجسد، تم إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل جثة المجنى عليها إلى المشرحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة الحقيقى.

- محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب في الجمالية



تنظر محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة قتل شاب بمنطقة الجمالية.

كانت النيابة العامة بجنوب القاهرة أحالت، “في وقت سابق”، عاطلًا إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمة قتل شاب بمنطقة الجمالية بسبب خلافات بينهما.



واستمعت النيابة إلى أقوال المتهم الذي أفاد بأنه كان على خلاف مع أقارب “إسلام” المجني عليه، لكنه تدخل في مشاجرة وهددنا برش مياه النار في وجوهنا حال الاقتراب من أقارب والده، وهو ما جعلنا نفكر في ضربه

وأضاف المتهم في التحقيقات أنه فكر وشخص آخر في التعدي على “إسلام” بالضرب في مكان عمله، وبالفعل توجهنا إلى المكان وضربناه أمام الجميع، ولكن طعنة من سلاح أبيض أدت إلى وفاته أمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجريها.

البداية بتلقي مأمور قسم شرطة الجمالية إخطارًا من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول شاب مصابا بطعنة نافذة في القلب ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات عن أن مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بالمنطقة تطورت حتى سدد المتهم طعنة نافذة للمجني عليه في القلب، أسفرت عن وفاته، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيدها وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة.