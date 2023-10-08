بـ100 صاروخ.. فيديو استهداف المقاومة الفلسطينية لمواقع في عسقلان

أفادت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

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المقاومة تطلق رشقة صاروخية نحو مدينة عسقلان pic.twitter.com/31e7S67g1B — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 7, 2023

وجاء قصف المقاومة الفلسطينية لعسقلان بعدما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.

#كتائب_القسام: رداً على استهداف البيوت الآمنة قصفت كتائب القسام عسقلان المحتلة بـ 100 صاروخ ضمن معركة #طوفان_الأقصى

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ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.