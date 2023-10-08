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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بـ100 صاروخ.. فيديو استهداف المقاومة الفلسطينية لمواقع في عسقلان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بقصف مواقع في عسقلان بـ100 صاروخ.

وأظهرت مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي القصف الذي نفذته المقاومة الفلسطينية.

 

وجاء قصف المقاومة الفلسطينية لعسقلان بعدما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، جرّاء سلسلة غارات نفذتها طائرات إسرائيلية، على عدد من الأبنية والمواقع في قطاع غزة.

 

ووفق الوكالة، فقد قصف الطيران الإسرائيلي بصاروخين مبنى في حي الرمال غرب مدينة غزة وسوته بالأرض، الأمر الذي أسفر عن وقوع إصابات بين صفوف المدنيين.

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100 صاروخ كتائب القسام غزة فلسطين قوات الاحتلال
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