اليوم.. «فيتوريا» ينهي استعداداته للسفر إلى الإمارات غدًا

ينهي البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، كافة الاستعدادات الأخيرة لمعسكر الفراعنة المقرر لها بعد غدِِ الثلاثاء.



ومن المقرر أن تطير بعثة المنتخب إلى الإمارات، صباح غدًا الإثنين؛ استعدادًا لانطلاق معسكرهم والذي يتخلله مباراتين وديتين أمام زامبيا والجزائر يومي 12 و16 أكتوبر الجاري بدولة الإمارات، في إطار الإعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.



وضمت القائمة الخاصة بالمعسكر 25 لاعبًا هم:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

محمد حمدي

أحمد فتوح

علي جبر

ياسر إبراهيم

محمد عبد المنعم

أحمد سامي

طارق حامد

مروان عطية

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

محمد النني

محمود حماده

حمدي فتحي

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

محمود تريزيجيه

حسين الشحات

مصطفى محمد

مروان حمدي