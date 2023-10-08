الناطق باسم «كتائب القسام»: أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف ما أعلنه «نتنياهو»

قال الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، في كلمة صوتية فجر الأحد، إن أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف الناطق باسم "القسام" أبو عبيدة موجها الكلام لتل أبيب، "أسراكم موجودون بكل المحاور في قطاع غزة وسيجري عليهم ما يجري على أهالي قطاع غزة إياكم أن تخطئوا بالتقدير".وصرح أبو عبيدة بأن تهديد غزة وأهلها لعبة خاسرة وأسطوانة مشروخة. وتابع قائلا إن "إسرائيل تواجه أزمة عميقة بعدما شاهد بأس رجالنا".

واستطرد بالقول "بأي جيش تهددنا بالذي تساقط أمامنا وفروا بالمئات تاركين أسلحتهم ودباباتهم أمام مقاومينا"، مشيرا في السياق إلى أن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي تساقطوا كالجراد أمام مقاتلي "القسام".

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، يوم الأحد، إن عدد المصابين بنيران حركة حماس قد ارتفع إلى 1590.

وأوضحت الوزارة أن من بين المصابين الـ1590، 19 حالة موت سريري، و293 مصنّفة على أنها خطيرة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300 شخص على الأقل.