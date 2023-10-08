استشهاد شابين فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

استشهد شابان فلسطينيان، مساء أمس السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي فى مُحافظة "الخليل"؛ ليرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى ستة، بينهم طفل.

وأفادت مدير المستشفى الأهلي فى الخليل الدكتور يوسف التكرورى - لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) - بأن الشاب يوسف نادر سليمان إدريس (19 عاما) ارتقى شهيدا، متأثرًا بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال الحي فى الصدر.

وذكرت الوكالة أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب الشاب إدريس فى حى "واد النصارى" فى مدينة الخليل، دون أي سبب يذكر، وإصابته بصورة حرجة فى الصدر.

وقالت المصادر إن شابًا آخر استشهد مُتأثرًا برصاص الاحتلال فى بلدة "بيت أمر" المضطربة الواقعة شمال محافظة الخليل.