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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد كبير أثناء الاشتباكات على حدود غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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أفاد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الأحد، بمقتل قائد لواء ناحل في الجيش الإسرائيلي.

ويعد لواء ناحل كتيبة مشاة في الجيش الإسرائيلي، تشكلت في عام 1982، بعد اجتياح إسرائيل للبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد لواء ناحل الذي لقي مصرعه هو المقدم يوناتان شتاينبرغ.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن قواته ما زالت تقاتل في أكثر من 20 موقعا، "مئات" الفلسطينيين الذي تسللوا من قطاع غزة في هجوم مباغت شنته حركة حماس وخلّف مئات القتلى والجرحى.

وأعلنت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية، السبت، أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 300 شخص.

وأضافت أن 1100 شخص آخرين أصيبوا في الهجوم الذي وقع السبت والذي فاجأ إسرائيل.

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فلسطين قوات الاحتلال غزة
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